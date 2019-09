„Die Idee am Anfang war, Pop-up-Restaurants zu machen“, sagt der 28-Jährige.„Also Restaurants, die an verschiedenen Orten auftauchen“. Und das haben sie gemacht: „Es gab beispielsweise Dinner in einem Supermarkt oder einem alten Plattenbau“, sagt Antonio. Langsam entwickelte sich daraus eine Agentur. Und heute: gibt es Fisch.Um genauer zu sein: Zander-Tacos mit Koriander, frischer Salsa und Bohnenpaste. Oder Louisiana Crab-Cake. Oder Buntbarsch vom Grill. Dazu ein frisch gepresster Wassermelonensaft und zum Nachtisch einen Dessertaco mit karamellisierten Babybananen und Popcorn. „Das Konzept des ‚Fish Fry‘ habe ich aus meiner Zeit in Los Angeles mitgebracht“, sagt der studierte Kulturmanager, der 2015 für drei Monate in der amerikanischen Metropole gearbeitet hat. „Dabei geht es vor allem um Nachbarschaftstreffen, um gemütliches Beisammensitzen und Kommunikation“. Und dieses Konzept wollte Antonio auch nach Deutschland bringen.Tatsächlich wirkt es wie ein großer Nachbarschaftstreff, es herrscht entspannte Stimmung, eine DJane spielt Salsa-Tunes. Beim Konzeptimport aus Los Angeles hat Antonio jedoch einen entscheidenden Faktor in den Vereinigten Staaten gelassen: „In den USA wird alles tot-frittiert“, sagt er. „Das machen wir hier nicht“.Die Rezepte haben sich die Köche Iannis und Frederik ausgedacht: Iannis war kürzlich in Peru und hat dort einige Inspirationen eingeholt, wie zum Beispiel die „Ceviche“, ein Gericht bei dem roher Fisch in Limettensaft mariniert wird. „In den USA wird zum Frittieren eben klassischer Bierteig verwendet“, sagt Frederik, während er eine Maniok-Pommes-Frites isst. „Hier nehmen wir Stärke“. Die beiden Köche arbeiten bei dem heutigen Event in eher ungewöhnlicher Umgebung: Ihre Küchenbereich ist an ein Fahrrad gekoppelt, dem „ L´oeuf “, einer Art fahrbaren Herd. Das Fahrradeinzelstück ist von Tischlermeister Malte Spieß gebaut worden und fährt überall dort hin, wo Autos auch nicht mehr hinkommen. Wie hier, auf die Holzmarkt- Pampa, direkt unter die Hände von Iannis und Frederik.