Natur spielt auch in deinem privaten Leben eine wichtige Rolle. Ist das der Hintergrund für deine Leidenschaft für Nachhaltigkeit?



Das ist gut möglich. Die Natur bietet mir Inspiration, Abenteuer und Erholung. Eine gute Verbindung zu ihr ist für mich die Basis des Wohlbefindens. Die Natur bringt mich dazu runterzukommen und zeigt mir neue Lösungen auf. Leider hat unsere Gesellschaft diese Verbindung an vielen Stellen verloren. Das beeinflusst die Entscheidungen, die wir treffen. Doch wir sind alle Teil des Ökosystems und von seiner Funktionstüchtigkeit hängt auch unser Wohlbefinden ab.



Wir alle sind Kapitäne auf diesem Schiff namens Natur. Wissenschaftler sagen, dass wir eine neue geologische Ära erreicht haben - die Anthropozän - wenn die Aktivitäten der Menschen einen signifikanten, globalen Einfluss auf die Geologie und das Ökosystem hat. Mit dieser Power sind viele Möglichkeiten aber auch viele Verpflichtungen verknüpft. Es ist an der Zeit, dass wir Verantwortung übernehmen, damit unsere Kinder und die zukünftigen Generationen genauso auf diesem Planeten leben können.



Was sind die wichtigsten, nachhaltigen Veränderungen, die du in deinem privaten Leben getroffen hast?



Besonders wichtig ist es, langsamer zu werden. Wir rennen so schnell, dass wir das Leben verpassen. Wir haben keine Zeit bewusste und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Der Schriftsteller Pico Iyer hat mal gesagt: „nur durch Zurückblicken und Stillstand sehen wir was die Bildfläche (also das Leben) wirklich bedeutet und können das Gesamtbild wirklich sehen."



Konkrete Schritte sind für mich:



1. Ich versuche nicht mehr zu kaufen, als ich brauche. Daran muss ich manchmal erinnern.

2. Der Großteil meiner Möbel ist Second Hand.

3. Ich versuche auf Fleisch zu verzichten.

4. Ich kaufe organische Lebensmittel und Hygieneprodukte.

5. Ich fahre mit dem Rad, immer wenn es möglich ist.

6. Ich mache Sport und nutze die Kraft der Natur: Segeln, Windsurfen, Wandern, Ski fahren.



All diese kleinen Aktionen addieren sich zu meinem Anteil. Außerdem inspirieren sie auch unsere Kinder sich des Einflusses, den wir haben, bewusst zu sein.