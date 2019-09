Vielleicht ist das unglückliche Bild des drapierten, hautfarbenen Schals aus hochwertigem Wolle-Seide-Gemisch die gerechte Strafe für all den tierischen Pelz, den das Brand noch immer auf jedem sich bietenden Quadratzentimeter seiner Modeartikel und Accessoires platziert. In Zeiten von Girlpower und einer neuen Welle des Feminismus finde ich die Idee eines Vagina-Schals jedoch gar nicht so abwegig – und wenn er dann auch noch so wunderbar explizit daher kommt, umso besser. The Guardian stellte sogar den urigen Vergleich zu einer Geburt dar, was den Vagina-Schal wiederum für Existenzialist*innen interessant machen dürfte.