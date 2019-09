Für Übernachtungen im Bus gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Nicht für jede ist die klassische Übernachtung auf dem Campingplatz geeignet, allerdings ist auch nicht jede so abenteuerlustig, dass Wildcampieren die Option wäre.Eine gute Alternative zu überfüllten Campingplätzen bietet zum Beispiel « Landvergnügen » in Deutschland. Den Stellplatzguide gibts für ca. 35 Franken als Buch inklusive Vignette, die dazu berechtigt, auf Bauernhöfen in ganz Deutschland 24 Stunden kostenfrei zu campieren – in ruhiger und naturnaher Atmosphäre. Das gleiche Konzept gibt es auch in anderen europäischen Ländern, fefi.eu zeigt, in welchen.Wer dennoch lieber auf Nummer sicher geht, dem sei die App Camping.info empfohlen: Sämtliche Campingplätze Europas, ohne Mindestgrösse oder andere Voraussetzungen, sind eingetragen. Die App gibt Auskunft über Ausstattung und Preise.Für abenteuerlustige Camper verraten Apps wie Park4night oder iOverlander Insidertipps für ruhige Schlafplätzchen am See oder Parkplätze an der Strecke, auf denen Sie die Nacht verbringen können. Hier gilt es zu beachten, dass in vielen europäischen Ländern zwar Wildcampen verboten ist, das Übernachten im Camper für eine Nacht – zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit versteht sich, allerdings nicht. Das heisst aber auch, dass das Aufstellen von Tisch und Stühlen nicht unbedingt erlaubt ist. Sie sollten folgende Grundregeln beachten: kein Müll, kein Abwasser, kein Lärm.Tipp: Halten Sie auf Ihrem Navi (zum Beispiel dem Offline-Navi Maps.me ) Ausschau nach Sackgassen, insbesondere am Meer und See oder in der Nähe von Wäldern. Hier finden sich oft die schönsten Übernachtungsmöglichkeiten.