In New York City Geld zu sparen ist nicht einfach – es gibt eine Million Restaurants, Shopping-Möglichkeiten und Bars, wo du dein Geld lassen kannst. Auch die Miete und Lebensmittel sind im Big Apple nicht gerade günstig. Es ist also wichtig, gut mit Geld umgehen zu können und sich sein Gehalt richtig einzuteilen. Was passiert, wenn man in New York – wo Nudeln mit Tomatensauce rund 15 Dollar kosten – nur 50 Dollar pro Woche ausgeben kann? Tschüss Feierabendbier. Tschüss Lieferdienste. Tschüss Starbucks-Kaffee.