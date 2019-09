Angst vor dem Sommer: Warum ich auch bei Hitze so wenig nackte Haut zeige wie möglich

An besonders schlimmen Tagen ist meine Haut schuppig, rot und nässt oder blutet. Sie tut so sehr weh, dass ich meine Finger kaum bewegen kann. Sie ist hässlich. Das Letzte, was ich dann tun möchte, ist in ein Top und Shorts zu schlüpfen und mich in der Sonne zu aalen. Ich verstecke meine Hände unter dem Tisch oder in meinen Taschen. So lange es temperaturmäßig irgendwie geht, trage ich schwarze Strumpfhosen. Ansonsten ziehe ich locker fallende Röcke an, die über mein Knie reichen.