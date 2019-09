Was "Magnum" in seinen "Pleasure Stores" in den Hotspots der Welt anbietet, können wir auch selber machen. Eis am Siel mit viel Guss, Streuseln, Splittern oder Raspeln, laktose- oder zuckerfrei. Mach dein eigenes Deluxe-Eis am Stiel!



So, so gut. Ich habe mich gefragt, warum ich das nicht alle Sommer meines Lebens zuvor schon gemacht habe...



Es ist Sommer-Beeren-Zeit. Da fiel die Entscheidung leicht - die erste von zwei Komponenten für mein Eis am Stiel werden Brombeeren. Beeren enthalten wenig Zucker, sind gesund und aromatisch. Ob Ihr sie gefroren oder frisch verwendet, ist egal.



Was ist noch der Inbegriff von Sommer? Natürlich, Kokosnuss. Mega gesund, macht schön und voll im Trend! Kokosnussmilch ist laktosefrei, gut verträglich, schön aromatisch und bietet gesundes Fett.