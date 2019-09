Ein Blogger erklärt, warum er seinen Job kündigte und nie wieder arbeiten will

Er will seinen Tag selbst gestalten können

Dieser Artikel erschien zuerst bei Huffington Post . "Mit meinen 28 Jahren sage ich meinem Job jetzt auf Wiedersehen. Eigentlich möchte ich überhaupt nicht mehr arbeiten.“ Das ist der Titel eines Blogs, der auf dem amerikanischen Nachrichtenportal "Vox" erschienen ist. Darin erzählt ein junger Computer-Programmierer, was ihn dazu bewogen hat, zu kündigen und nie wieder einen Gedanken an eine Zukunft als Angestellter in einem Unternehmen zu verschwenden.Obwohl "Eevee“ (das ist der Name, unter dem der Blog geführt wird) ein gutes Gehalt und einen Vollzeitjob hatte, ist er von seiner Entscheidung überzeugt: „Es ist ein Fluch, wirklich, denn der wahre Traum ist es doch, etwas zu tun, das man liebt, anstatt zu einem Zahnrädchen in der Maschine eines anderen zu werden.“ In dem Blog, der schon über 4.000 Mal geteilt wurde, beschreibt der Ex-Angestellte, was es bedeutet, einen ganzen Tag nur mit Arbeit zu füllen. Er erzählt außerdem, dass er gerne Picknicken geht und das auch in Zukunft so oft wie möglich machen möchte. Aber offensichtlich stellt eine 40-Stunden Woche dabei ein Hindernis dar. Zunächst beschreibt er die bisherigen freien Tage als strahlend, sonnig und "voller Möglichkeiten". “Ich kann picknicken gehen, wann und wo immer ich möchte - neben einer Blumenwiese oder im Schatten eines Baumes. Das einzige, was die Tage voneinander trennt, ist die Zeit, in der ich schlafe – das macht es mir leicht, am nächsten Morgen genau dort wieder anzuknüpfen, wo ich zuvor aufgehört hatte.“ Doch auf diesem Bild sieht man was geschieht, wenn zu den bisher gänzlich sonnigen, strahlenden Tagen Arbeitsstunden dazukommen: Blitze und Regen erscheinen und spalten den Tag im wahrsten Sinne des Wortes entzwei.