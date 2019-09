Der Name ist Programm und so freue ich mich schon am Morgen zu cremen, zu tupfen und zu schmieren. Denn diesmal fühlt es sich anders an. Ich weiß, was drin ist in meinem Produkten. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, und dieser jemand ist Josephine Foerster, genannt Josy. Josy ist das Gesicht für und hinter Lovely Day, denn, haltet euch fest, sie hat mit gerade mal 27 Jahren ihre eigene Skin Care Serie entwickelt. Ich fand das so beeindruckend, dass ich es kaum erwarten konnte Josy in ihrem „Labor-Büro-Showroom“ in Neukölln zu besuchen und von ihr alles über die richtige Hautpflege zu erfahren. Stundenlang hätte ich ihr zuhören können, dem hübschen Blondschopf, der sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel Wissen angeeignet hat und mit eben so viel Begeisterung davon berichtet. Angefangen hat alles in der Apotheke ihrer Tante, in der schon als kleines Mädchen ihr Interesse an verschiedenen Texturen geweckt wurde. „Schon mit neun Jahren habe ich angefangen mir meine eigenen Shampoos zu mixen. Ich mochte den Geruch aus der einen Flasche, die Wirkung vom zweiten und die Textur vom dritten.“ Einige Jahre später wird aus anfänglichen Spielereien bereits die erste Anti-Pickel-Creme. „In der Pubertät hatte ich mit problematischer Haut zu kämpfen und fand nicht wirklich Produkte, die dieser gerecht wurden. Naturkosmetik fand ich schon immer interessant, allerdings war ich gegen die meisten Produkte allergisch. Also habe ich angefangen, mir die Zutatenlisten genauer anzuschauen und so bald rausgefunden woraus Hautpflege besteht. Mit Hilfe meiner Tante habe ich mir dann meine eigenen Produkte hergestellt, allerdings nur mit Inhaltsstoffen, die ich vertragen habe.“