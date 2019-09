Zeit also, das nachhaltige Pflegeangebot von dm mal genau unter die Lupe zu nehmen und euch die Highlights aus dem Sortiment vorzustellen. Für Freude sorgte ja bereits die Aufnahme von Dr. Bronner Produkten – sogar hier in Berlin musste man für diese Produkte nämlich eine kleine Reise auf sich nehmen. Die Marke Nonique war mir bis dato kein Begriff, ist ab sofort aber der Hersteller meines Lieblingsshampoos (mehr dazu in der Slide).