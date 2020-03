Retro-Trends werden nicht so schnell wieder verschwinden.

Die Schaffenszeit der gebürtigen Kubanerin war von tragisch kurzer Dauer. Es gelang ihr dennoch in ihrer Arbeit alle wichtigen Richtungen der Kunstbewegungen der 70er Jahre zu vereinen: Feminismus, Body Art, Land Art und Performance. In ihrer Serie namens "Silueta" die in den 70er Jahren begann, setzte sie ihren eigenen Körper, natürliche Materialien und die Erde selbst ein, um ihre lebendigen 'earth-body' Skulpturen zu kreieren, die ersten ihrer Art. Sie waren teils Video Kunst, teils Performance, und so haben nur Abbildungen und Aufnahmen der temporären Skulpturen der Künstlerin überlebt. Die sensationellste Arbeit involvierte viel Blut: Im Jahre 1972 stand sie nackt an eine weisse Wand gelehnt und liess ein geköpftes Huhn über ihrem eigenen Körper ausbluten. ( Untitled, Death of a Chicken ).