Du beginnst dich bereits zu fragen, ob es die Eine denn überhaupt gibt, als sie – Bam! – dir in der Drogiere quasi in die Hände fliegt, als du schon fast aufgeben wolltest. Und du schwörst, das Universum nie wieder in Frage zu stellen. Klingt etwas kitschig, aber genau so erging es mir und meine lieben Mascara. Gerade, als ich mich mit einem Leben mit So-lá-lá-Wimpern angefreundet hatte, kam eine kleine Tube um die Ecke und zog mich aus der Tiefe. Zwar sind wir noch nicht so lange ein Paar, aber ich möchte behaupten, dass es sich jetzt schon wirklich vielversprechend anfühlt.