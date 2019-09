Die Elch- und Hirschgeweihkorallen sind besonders stark bedroht. Und genau um die kümmert sich die Nanny in liebevoller Kleinstarbeit: Sie sammelt gesunde Korallen von verschiedenen Teilen der Insel und zerbricht sie in Fragmente, ihre Korallenkinder. Die befestigt sie dann an baumartigen Holzkonstrukten in geschützten Gebieten vor der seichten Küste der Insel, den Korallenkindergärten, wo die Kleinen wieder zu neuen, großen Korallen heranwachsen. „Man muss sich das wie eine Faust vorstellen, aus der Finger wachsen“, erklärt Virdis. „Bricht man die Finger ab, wachsen sie immer wieder nach – und die abgebrochenen Finger werden ebenfalls zu Fäusten mit mehreren Fingern. So entstehen immer mehr Korallen, die wieder zerteilt werden können. Ich klone sie quasi.“



Sind die Korallen groß und stark genug, wird ein Teil von ihnen an den Riffen ausgesetzt. Das innovative System der Meeresbiologin: Beide Korallenarten werden in unmittelbarer Nähe zueinander gepflanzt. So werden Kreuzungen provoziert, wodurch genetisch neuartige Korallenarten entstehen, die den heutigen Bedingungen besser angepasst sind und dadurch höhere Überlebenschancen haben. „Es ist eine Sisyphusarbeit“, gesteht Virdis, „aber ich liebe meine Babys!“ Angefangen hat sie mit 200 Korallenkindern. Heute sind es rund 6000. Ein unglaublicher Erfolg. „Ich kann es selbst kaum fassen“, so die Nanny stolz. „Aber ich habe noch einen langen Weg vor mir – und ich brauche Unterstützung.“