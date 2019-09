Die Kardashians der Darmgesundheit

Total im Trend und derzeit so präsent, dass man kaum an ihnen vorbei kommt. Nein, gemeint ist nicht Hollywoods allgegenwärtiges Trio-Infernale um Kim, Khloé und Kourtney. Kimchi, Kombucha und Kefir sind derzeit in aller Munde. Und zwar buchstäblich. Fermentation ist das Stichwort: Milchsäurebakterien wandeln dabei den in natürlichen Lebensmitteln enthaltenen Zucker in Milchsäure um. Klingt fies, ist aber total super, denn in diesem Milieu können schlechte Fäulnisbakterien nicht existieren, die guten Milchsäurebakterien hingegen sprießen nur so. Gut, weil sie zur berühmten Familie der Probiotika gehören, welche die Darmflora aufbauen, was wiederum für das Immunsystem essentiell ist, befinden sich doch rund 80% unserer Abwehrzellen im Darm. Heißt: Wenn wir regelmäßig fermentierte Produkte genießen, werden wir nicht nur seltener krank, sondern tun auch was für eine schöne Haut, volle Haare und kräftige Nägel.