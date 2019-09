Stefan macht sich rar & ist für Die Bachelorette Nadine der unerreichte Star

Irgendwie ist es doch erstaunlich, wie es selbst ein so krass produziertes „Reality”-Format wie RTLs Die Bachelorette schafft, Situationen zu erzeugen, die man aus dem eigenen Dating-Game kennt. In der zweiten Folge der Kuppelshow erkannte ich in Nadine Kleins Kandidaten einige meiner schief gegangenen Verabredungen wieder und auch in der gestrigen, vierten, häuften sich die Flashbacks. Einer der Kandidaten verließ freiwillig das Haus und in Kleins Reaktion auf den Korb fand ich mich direkt wieder. Nein, ich spreche nicht von Rafis Auszug – der war längst überfällig und löste in mir eher Glücksgefühle als Herzschmerz aus. Stefan, der noch verheiratete, äußerst sympathische und gestandene Steuerrechtsexperte packte seine Koffer und nahm die Bachelorette leider nicht mit. Schon während des Gruppendates mit Kleins gutem Freund schenkte er ihr reinen Wein ein, während sie korsisches Bier verkosteten: „Du bist einfach nicht so mein Typ, denn ich stehe eigentlich auf klein, blond und zierlich. Ich habe mich auch nicht in dich verguckt“, gestand er der Berlinerin. Autsch! Sie hoffte, dass er „den beiden“ noch ein wenig Zeit geben und ein Einzeldate abwarten würde und zeigte das erste Mal ihre Gewilltheit, um jemanden im Haus zu kämpfen. Doch ihr schmachtender Blick sagte im Grunde mehr als tausend Worte: „Jetzt will ich dich erst recht!“ Der Ehrgeiz ist geweckt. Er hingegen ließ seinen Worten Taten folgen und saß noch vor der finalen Rosenverteilung im Flieger Richtung Deutschland.