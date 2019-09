Gib's zu: Einige der Bachelorette-Kandidaten hast auch du schon gedatet

Ich schüttle mich und fast fällt mir Erdnussflip – der dem Kandidaten übrigens gar nicht so unähnlich ist – aus dem Mund, denn erst kürzlich hatte ich eine ähnliche Verabredung, an die ich mich erinnert fühle. Suspekt wurde mir mein Date erst, nun ja, nach unserem Date. Vorher hatte ich keine Ahnung. Wir trafen uns, um in die Oper zu gehen, und es war nicht so, als hätte er davor gestanden und mich unangekündigt auf die Wange oder gar die Schulter geküsst (das scheint laut Bachelorette-Kandidat Rafi der neueste Move zu sein – übergriffig much?!) und mir dann ins Ohr geflüstert, er würde mich nach diesem Abend beginnen zu stalken. Auch ich war distanziert, aber höflich und freundlich, weil ich es einfach nicht gefühlt habe, aber dafür kann er ja soweit noch gar nichts. Bei manchen Dates stimmt die Chemie auf Anhieb so gar nicht, andere menschliche Kombis brauchen zwar ein wenig Anlauf, aber es lässt sich erahnen, dass dahinter Potential steckt, und nur ganz selten macht es Zoom! In meinem Beispiel war es Fall A – unmissverständlich! Zum Glück darf man in der Oper nicht sprechen. Schweigend hat mir meine Verabredung nämlich viel besser gefallen, als konversierend. Gleiches trifft übrigens auf Filip zu. In der Intermission hatte ich Durst und sagte meiner Verabredung Bescheid: „Magst du auch etwas trinken? Ich bringe dir gern etwas mit“, suggerierte ich. Also kam ich mit zwei Wassern zurück und er machte etwas, was ich gerne in die Kategorie „der absolute Abturner” einorden möchte: Er küsste mich extrem sanft, aber nass auf die Wange und bedankte sich danach in mein Ohr flüsternd – und ich zitiere – mit den Worten „Danke, für die liebe Einladung auf die Erfrischung.“ Tschau! Wenn ein Typ nicht dein Fall ist und dann noch unerwarteter und -gewollter Körperkontakt auf einem viel zu intimen Level dazukommt, bin ich raus.