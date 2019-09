Endlich mal eine Bossbitch: „Die Bachelorette“ Nadine Klein ist irgendwie cool!

Endlich gibt es am Mittwochabend wieder eine feste TV-Verabredung mit meinen Freundinnen, denn Die Bachelorette läuft wieder! So fanden wir uns auch zum gestrigen Start der RTL-Kuppelshow pünktlich um 20:15 Uhr wieder bei Bier und Sekt, einem großen Becher Ben & Jerry's Eis und gespitzten Ohren und noch spitzeren Zungen vor dem Fernseher ein. Um abzulästern – über die Kandidaten, ihre plumpen Anmachsprüche und teils, nennen wir es mal, extravagante Outfits und über die Bachelorette. So war zumindest meine Annahme, doch in diesem Jahr – das stellte ich relativ schnell fest – haben sich einige Dinge geändert. Es fielen weniger Sprüche als zuvor! Gut, das stimmt auch nicht so ganz. Beim populären Abwärtsvergleich hatte ich doch noch genug zu meckern, aber diesmal mehr über die zahlreichen Jungs und wenigen Männer und wenig bis gar nichts über die Bachelorette. Weit entfernt von Feminismus, Frauenpower und Bruch vom Patriarchat ist die Reality-Casting-Show natürlich immer noch, aber das war anders nicht zu erwarten. Trotzdem: Die richtig klassischen Männer- und Frauen-Rollen werden, wenn die Dame entscheidet und in der Machtposition steht, doch irgendwie gebrochen. Wer jetzt denkt, dass man, anders als bei Der Bachelor, bei der Bachelorette keinen Zickenkrieg mit fast schon filmreifen Dramen zu bieten bekommt, der täuscht. In der Vorschau für die zweite Woche zeigt RTL ein Paradebeispiel dafür, dass sich unsere Gesellschaft im Wandel befindet. Überraschung: Auch wenn eine Produktionsfirma 17 Männer über Wochen in eine Villa zusammenpfercht, gibt's mächtig Zoff!