Wenn man so etwas erlebt hat, wirken Kommentare wie „die mit der Trottelkappe“ belanglos. Sie sind nicht neu für Diana, schließlich hat sie ihre Karriere so begonnen. Mit 18 erntete sie ihren ersten Shitstorm, was ihr vom WELT-Chefredakteur am Telefon mitgeteilt wurde. Der Artikel „Klappe halten statt Augenklappe“ war ein Appell an die Piratenpartei, einander zuzuhören statt respektlose Flashmobs abzuhalten. Die Antwort fiel nicht ganz so höflich aus.