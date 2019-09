Ayzit Bostan hat eine Professur an der Uni Kassel für Design textiler Produkte, entwirft seit drei Jahren Handtaschen für das Label PB0110, die so unerhört geradlinig und ästhetisch sind, dass man sie Jahrzehnte lang tragen kann, ohne sich daran sattzusehen. Zu ihren jüngsten Projekten zählt eine Glasarbeit für die Traditionsfirma „Hofglasmalerei van Treeck“ und wenn ihr danach ist, legt sie auch mal bei einer Party als DJ auf. Und natürlich kann man nicht über Ayzit Bostan sprechen, ohne ihre Interpretation von „Imagine Peace“ zu thematisieren: Die legendären Zeile von Yoko Ono in arabischer Schrift als Druck auf Shirts und Pullovern. Die Idee dazu entstand, wie es für Ayzit Bostan typisch ist, zufällig. Auf einer Marrakech Exkursion mit ihren Studenten hatte sie die Idee für einen Stempel mit Imagine Peace auf Arabisch. Sie ließ noch vor Ort einen Stempel fertigen. Nun ist darum geradezu ein Hype entstanden. Dass die „Imagine Peace“-Kollektion so erfolgreich ist, liegt nicht nur daran, das die arabischen Schriftzeichen so elegant geschwungen sind, dass man sich ihnen kaum entziehen kann: Der Schriftzug trifft – unglücklicherweise – den Zeitgeist, weil sich die Millenials, Generation Y oder wie auch immer man die Kinder der politischen 68er-Generation nennen mag, angesichts der jüngsten Terroranschläge mit Themen wie Krieg und Vergänglichkeit derart intensiv auseinandersetzen, wie möglicherweise nie zuvor: „Es ist natürlich sehr traurig, dass es solche Anlässe sind, aber nach dem Attentat in Orlando sind sehr viele Bestellungen für „Imagine Piece“ eingegangen. Als politisches Statement war es nicht geplant. Mehr als „conversation piece“, das eine emotionale Kommunikation auslöst, weil natürlich nicht jeder die Schrift lesen kann“, erzählt Ayzit Bostan. Negative Reaktionen gab es nie.