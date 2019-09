Die Tasche in Form einer Herzmuschel allein reicht eigentlich schon als Kaufargument. Schließlich kommt sie mit einer abnehmbaren Goldkette, die sie abends ruckzuck in den perfekten Ausgehpartner verwandelt oder am Tag ein wenig Arielle-Feeling in unseren Look zaubert. Ein kleiner Traum in Perlmutt, jawohl.