Dank eines Museumsbesuchs in Wien vergangenen Winter erscheint vor meinem inneren Auge das Bild der Venus von Willendorf, ihres Zeichens eines der ältesten Fruchtbarkeitssymbole der Menschheit. Rei Kawakubo schafft es mit dieser außergewöhnlichen Präsentation also, die gängigen Regeln für das, was einen Frauenkörper scheinbar ausmachen soll, einzureißen und dabei gleichzeitig die ultimative Weiblichkeit zu feiern und auf das Schöpferische und den Ursprung allen Lebens zu verweisen. Der Titel der Kollektion lautet „The Future of Silhouette“, vielleicht hole ich also auch etwas weit aus und es geht Rei Kawakubo tatsächlich nur um das Auflösen von Formen – vielleicht geht es aber auch um mehr.