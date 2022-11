Wieso Clubtoiletten die magischsten Orte der Welt sind

Oder da war die Situation in einem Berliner Club. Ich war gerade dabei, mir die Hände zu waschen, da traf mich der Blick einer anderen Person ein paar Meter weiter. Ihr liefen dicke Tränen über die Wangen, die Nase war rot und generell war sie mehr Rotz als Mensch. Sofort ging ich zu ihr und fragte sie, ob alles okay sei. Sie weinte einfach nur und ich blieb eine Weile einfach bei ihr und bot Trost. Zwischen den Schluchzern konnte ich immer wieder „Idiot“ und „das wars jetzt aber echt“ verstehen. Sofort erging ich mich in einer Tirade über blöde Beziehungen und darüber, dass sie eh etwas Besseres verdient habe. Natürlich wusste ich nicht, ob sie was Besseres verdient habe, oder ob die andere Person tatsächlich ein Idiot war und was überhaupt vorgefallen war, aber die ungeschriebenen Gesetze der Clubtoilette besagen, dass es zu jedem Zeitpunkt immer unbedingten Support und Trost zu geben habe. Schnell zogen wir die Aufmerksamkeit der anderen auf uns und so hatte sich eine kleine Menschentraube um uns versammelt, die in den Support-Singsang mit einstimmte. So wurden aus Fremden plötzlich die engsten Freunde, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum. Irgendwann beruhigte sie sich. Sie wischte sich die Tränen vom Gesicht und schaute in den Spiegel. „Ach du Schreck, wie sehe ich denn aus?“ Sofort hörte man Reißverschlüsse und Metallschnallen aufspringen und ein wildes Gekrame in Hand- und Bauchtaschen. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie alle Produkte für einen kompletten Make-up-Look zusammen, sogar Glitzer war dabei. Die Szenerie veränderte sich schlagartig. Gerade noch Support-Group, wurde die Clubtoilette jetzt zum Glamroom. Ein paar Minuten später verließ die jetzt nicht mehr traurige Fremde komplett bedazzled und mit erhobenen Haupt die Toilette. Sie fand in dieser Nacht auf der Clubtoilette nicht nur den Trost, den sie so dringend gebraucht hatte, sondern auch ihren neuen Lieblingslippenstift. Den durfte sie übrigens behalten. Ich habe mir dann am nächsten Tag einfach einen neuen gekauft.