Rebellion, Freiheit, Leidenschaft und Stil sind die Werte, die das Leben von Gabrielle Chanel geprägt haben - und die bis heute inspirieren. Der erste Teil der vierteiligen Filmreihe wurde jetzt präsentiert und entführt uns auf fesselnde Art und Weise in die Welt von Gabrielle. In diesem Jahr erwartet uns auch noch der Launch einer gleichnamigen neuen Tasche, die bereits auf dem Spring/Summer 2017 Runway angekündigt wurde. Im Herbst wird außerdem der neue Duft Gabrielle Chanel gelauncht. Bis es so weit ist, erfreuen wir uns am ersten Video und lassen uns vom unangepassten Spirit von Gabrielle mitreißen.