Spricht in der Kritik an Hedi Slimanes Celine einfach nur die Trauer enttäuschter Fangirls?

Slimane hat bereits bei Saint Laurent sein Ding durchgezogen und das Label damit wieder nach vorn gebracht. Von seinem Vorgänger Stefano Pilati war die Luxuskundschaft deutlich weniger Aufsehen erregende Designs gewohnt und das hat sich in den Verkaufszahlen widergespiegelt. Beim It-Label Celine ist die Situation eine andere, doch der ikonische Philo-Look ist nach Hochphasen in Pariser Vorstädten und Galerien weltweit mittlerweile auch fast in Wanne-Eickel angekommen. Ob Slimanes Strategie zu steigenden Verkaufszahlen bei Celine führen wird, wird sich zeigen. Allein durch die erweiterte Kundschaft durch die Männerlinie als auch die vielen treuen Slimane-Anhänger ist das durchaus denkbar, wie Marie Jaster bei Beige betont. Da können die Philo-Fan-Girls noch so viel mimimimi machen. Die Essentials des Looks gibt's ja sowieso längst in luxus bei The Row, in günstig bei Zara und second hand bei Vestiaire Collective. Dort können sich die Modekritiker*innen zusammenfinden und Take That summen. Die Zeit ein halb eitles Review zu lesen, haben dann wahrscheinlich doch die wenigsten...