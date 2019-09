Carol und Susan nehmen nicht nur in der Show Nebenrollen ein, sondern gehören auch gesamtgesellschaftlich betrachtet zu einer noch immer marginalisierten Gruppe. Und so hat Kostümdesignerin Debra McGuire mittels der Kostüme versucht, all diese Aspekte ihres Daseins zu vereinen und eine Brücke zu schlagen: Durch das Casting von konventionell femininen und attraktiven Schauspielerinnen, wirkte das lesbische Paar vorerst nicht einschüchternd, sondern fiel in den Rahmen des Mainstream-kompatiblen Stereotyps. Gleichzeitig widerlegen sie jegliche Konventionen, indem bei ihren Outfits immer eine gesunde Portion Verachtung gegenüber dem „Male Gaze“, also dem männlichen Blick mitschwingt. Das Ergebnis mag grauenvoll aussehen, ist aber genial in seiner Essenz.