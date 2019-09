Es ist verwunderlich und erschreckend, dass die Dinge auch heute noch nicht so drastisch beim Namen genannt werden wie von Hannah Gadsby in ihrem Programm Nanette. Sie berichtet, wie sie von einem jungen Mann bedroht wurde und meistens verpackt sie diese Geschichte in einen Witz. Der Kerl dachte, sie hätte seine Freundin angeflirtet. Erst hält er Hannah für einen Mann und will sie verprügeln, dann sieht er aber seinen Irrtum ein und meint großzügig „er würde keine Frauen schlagen“. Lacher im Saal. Hannah verrät erst später, dass dieser junge Mann dann doch noch zurückkam und sie verprügelte – einen Teil der Geschichte, den sie in früheren Shows immer verschwieg, weil er eben nicht lustig ist. Sie hat sich früher über das Verhalten des Kerls lustig gemacht, sie hat sich über Homophobie lustig gemacht und sich dadurch selbst erniedrigt. Weil sie eben nicht davon erzählt hat, welche traumatischen Dinge sie erlebt, sondern stattdessen Witze über sich, ihre Identität, ihre Erfahrungen gemacht hat. Weil ihr die Menschen nur zuhören, wenn sie Witze macht. Sie kommt zu dem Entschluss, dies zukünftig nicht mehr machen zu wollen, sie möchte viel lieber offen und ehrlich über Trauma, Selbsthass und Homophobie sprechen. Damit sich zukünftige Generationen nicht mehr für das schämen, was sie sind. Die Frage ist doch, ob man bestehende Verhältnisse wirklich verändern kann, indem man Witze über sich selbst macht? Hannah hat sich bisher durch ihre Witze selbst runter gemacht in einer Welt, in der sie eh schon runtergemacht wird. Sie hat sich selbst erniedrigt und das machen viele LGBTQI* täglich, indem sie Witze über sich oder über ihre Situation machen, Trauma herunter spielen oder indem sie Klischees reproduzieren. Es scheint so, als wäre die Selbsterniedrigung der einzige Weg, sich Gehör vor einer breiteren Masse zu verschaffen. Gleichzeitig wird die harte und grausame Realität und die seelische und körperliche Gewalt verschwiegen, die viele LGBTIQ* erfahren. Genau diese Praxis kreidet Hannah an und damit hat sie vollkommen recht.