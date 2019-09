Caps-Lock! Riccardo Tisci verpasst Burberry ein neues Logo

Dem E-mail-Verlauf lässt sich entnehmen, dass Tisci seine Inspiration sowohl zum neuen Schriftzug, als auch dem Monogramm im Archiv der Marke fand. So setzt sich das Monogramm aus den Initialen T. und B. zusammen, die in Honig- und Orangetönen gehalten werden und ineinander verschlungen sind. Die beiden Buchstaben stehen für den Gründer der Marke, Thomas Burberry. Die Typographie des neuen Schriftzuges wurde von einer Schriftart aus dem Jahre 1908 inspiriert, was erstaunt, wenn man bedenkt, wie kompromisslos modern der Neuentwurf daherkommt.