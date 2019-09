Mit Brow Wow bringen 2 beste Freundinnen deine Brauen natürlich voran

Viola: Das traditionelle Handwerk der Apotheke nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, neue Rezepturen anzusetzen, zu testen und der Kreativität dabei keine Grenzen zu setzen.

Shanti: Ich träume davon, dass wir unsere nächsten zwei Produkte bald auf den Markt bringen können und davon, dass Viola alles umsetzen könnte, was ich so an Ideen anschleppe. Ich habe eine unermüdliche Vorstellungskraft, was unsere Produkte betrifft. Viola muss mich da immer einbremsen, denn manche Rezepturen, kann man, so schön sie auch sind, wegen der Gesetzeslage und den Haftungsrisiken als kleines Unternehmen einfach nicht umsetzen.