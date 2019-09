Direkt am Fenway Park gelegen und daher eine beliebte Adresse, um den Abend nach einem langen Baseball-Match ausklingen zu lassen, ist das House of Blues, gegründet 1992 von Isaac Tigrett. Seitdem ist es die erste Anlaufstelle der Stadt für guten Funk, Jazz oder Soul. Hier könnt ihr in gemütlicher Club-Atmosphäre den Klängen von Livebands lauschen, die in der Tradition der Bostoner Musikszene stehen. Selbst Chance The Rapper ist hier gelegentlich Gast und outete sich als Fan. Definitiv ein Must See!