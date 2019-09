Die Abtreibung zerstörte mein Sexleben & damit auch meine Beziehung

Als ich also in die Abtreibungsklinik ging, fühlte sich jedes dieser Poster der Abtreibungsgegner an, wie ein Fehler in meinem Gehirn. Ich handelte gegen die Instinkte meines Körpers und verließ mich auf die winzige Stimme in meinem Kopf, die mir mein Gehalt für das nächste Jahr ausrechnete, wenn ich meinen Job aufgeben müsste, um mich um ein Baby zu kümmern. Und obwohl mein Körper protestierte, trieb mich die winzige Stimme in die Klinik. Bis heute ist das die intensivste, außerkörperliche Erfahrung, die ich je gemacht habe. Während mir das Betäubungsmittel verabreicht wurde, mit meinen gespreizten Beinen und dem Arzt im Raum, der komische Witze machte, konnte ich meinen Körper und mich selbst kaum mehr hassen, als in diesem Moment. Dann, als mein Bewusstsein mich verließ, verließ auch jeglicher Gedanke an Sex meinen Kopf. Mein Partner und ich verließen die Klinik und liefen nach Hause. Wir hielten uns nicht an den Händen, oder umarmten uns, auch eine lange Zeit danach nicht.