Dieses unbekannte Label werden bald alle tragen & du kennst es jetzt als erste*r!

Kein Wunder, immerhin ist für das Duo mindestens das Beste gerade gut genug. Die Stücke werden in Europa gefertigt, viele Stoffe kommen aus Italien, die Spitze stammt aus Österreich. Die Stickereien werden in Indien angefertigt. Für die Business-Seite bei Belize ist Bansal, die vorher bei Net-a-porter beschäftigt war, verantwortlich. Zwei Fashion-Profis also, die mit ihrem bunten Streifenstrick sogar schon das Team von Man Repeller überzeugt haben. Wir haben uns besonders in den karierten Look mit Bra-Top drüber verguckt.