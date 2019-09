Die Kokosnuss ist ein fabelhaftes Beispiel dafür, dass wir von der Natur mit wahren Schätzen versorgt werden. Denn sie bietet hochwertige Nahrung, das Kokosfleisch, köstliches Kokoswasser und Kokosöl – das ist im Beautybereich gar nicht mehr wegzudenken.



Verantwortlich dafür ist die in der Nuss enthaltene Laurinsäure, eine mittelkettige Fettsäure des Pflanzenfetts, die Haut und Haar besonders intensiv pflegt. Generell ist Kokos für viele unterschiedliche Hauttypen nutzbar, aber vor allem trockene Haut bekommt durch die Anwendung eine Extraportion Feuchtigkeit gespendet. Das macht die Haut glatt und geschmeidig. Weiterer Pluspunkt: Kokosöl wird nachgesagt, vorbeugend gegen Falten zu sein. So gibt es die Anti-Aging-Kur gratis mit dazu.



Ganz klar, dass die Kokosnuss und auch ihr Öl zu den Beauty-Favoriten zählen.



Weiter wirkt Kokos antibakteriell und entzündungshemmend, deshalb ist es auch ein hilfreiches Mittel gegen Pickel, Mitesser oder sogar Akne. Jedoch sollte man hier darauf achten, ob die Haut feine oder eher grobe Poren hat. Bei Letzteren kann es laut Experten dazu kommen, dass diese durch das Pflanzenfett verstopfen und man die Hautirritationen noch verstärkt. Am Körper bei allen Hauttypen eine wirkliche Wunderwaffe, aber im Gesicht sollte man bei der Anwendung vorsichtig sein. Aufgrund der antibakteriellen Wirkung wird Kokosöl auch häufig zum Zähneputzen oder bei Pilzinfektionen verwendet.



Äußerliche Anwendung:

- Haarkur

- Hautirritationen

- Unreiner Haut (Pickel, Mitesser, Akne)

- Anti-Aging

- Trockener Haut

- Antibakteriell

- Mundspülung / Zähne putzen

- Körper & Gesicht



Innerliche Anwendung:

- Stärkung des Immunsystem

- Unterstützt Stoffwechsel

- Unterstützt Verdauung

- Kokoswasser als Iso-Drink