Ich bin zwar ein großer Fan von Low-Carb, jedoch sind Kohlenhydrate meiner Meinung nach nicht "böse", es kommt einfach insgesamt auf die Menge und Qualität an. Kohlenhydrate sollten nur in Maßen gegessen werden und hauptsächlich in komplexer Form. Heißt zum Beispiel lieber Vollkorn anstatt Weizen. Da bot sich Buchweizen und Vollkorn-Dinkelmehl super an.



Dinkel ist eine sehr alte Getreidesorte, die gut verträglich ist und mehr Nährstoffe hat als Weizen. Buchweizen ist kein Getreide, schmeckt aber wie eins und ist daher glutenfrei. Ein Toast aus diesen beiden Mehlsorten lässt das Brot kräftiger und gehaltvoll schmecken. Super passend zu unserem BBQ Sandwich.



Etwas Fingerspitzengefühl braucht man allerdings bei der Zubereitung von Hefeteig. Hefe ist beinahe wie ein Lebewesen, das sich wohl fühlen muss, um erst richtig aufzugehen. Aber in meinem Rezept erkläre ich alles Schritt für Schritt.



Nun zum Fleisch. Ich lege großen Wert darauf, gutes Fleisch zu kaufen, denn glaubt mir, man schmeckt es einfach. Wenn dafür schon ein Tier sterben musste, dann soll es auch wertgeschätzt werden. Denn die Qualität eines Fleischs hängt davon ab, wie ein Tier gehalten worden ist.



Ein Rumpsteak ist ein sehr saftiges aber nicht zu fettes Stück Fleisch, welches nicht so schnell zäh wird. Dünne Scheiben davon, kurz auf dem Grill angebraten, so bleiben sie saftig und zart.



Sobald der Grill angeschmissen wurde, das Toastbrot in Scheiben geschnitten und die Mayonnaise in den Startlöchern für ihren großen Auftritt ist, dann kann es losgehen.

Achtet darauf, dass das Feuer im Grill eine gleichbleibende Hitze entwickelt hat und keine Flammen mehr wirft. Dann das Fleisch grillen, sowie die Toastbrot-Scheibe kurz auf den Rost legen, sodass sie kross sind. Dann kann das Belegen losgehen: Toastbrot, Majo, Fleisch, Tomate, Majo, Salat, Toastbrot, fest drücken, Sandwich halbieren und schlemmen.



Mayonnaise:

2 frische große Eier

250 ml mildes Olivenöl - 1 Knoblauchzehe

Salz