Nachdem sich Lauren ein Piercing ausgesucht hat, bereitet Luci die Nadeln vor und reinigt die Augenbrauen gründlich. Danach malt sie drei verschiedene Optionen auf, von denen sich Lauren eine aussuchen kann. Und dann geht es auch schon los! Das Piercing ist am Ende der Nadel befestigt, das heißt, Luci sticht ins erste Loch durch, kommt aus dem zweiten wieder raus und zieht dann die Nadel durch, bis das Piercing an der richtigen Stelle angekommen ist. Jetzt wird die Nadel abgenommen und die zweite Kugel am Ende draufgeschraubt. Fertig.