Mit diesem Tool findest du heraus, welche Augenbrauenform dir steht

Du hast Lust auf eine Veränderung, aber bist nicht der risikofreudigste Mensch? In Zeiten der Digitalisierung kein Problem: Inzwischen kursieren im Netz jede Menge Apps oder andere Tools, mit denen wir neue Looks erst einmal virtuell ausprobieren können, bevor wir uns tatsächlich an ein Umstyling wagen. Auf der Webseite von Benefit gibt es jetzt eine Rubrik namens "Brow Try-On", unter der wir mit verschiedenen Formen und Farben für unsere Augenbrauen experimentieren können, ohne dafür auch nur ein einziges Härchen zu lassen.