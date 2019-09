Dieser Artikel stammt nicht aus der Kitschecke meiner Fantasie. Es hat sich wirklich so zugetragen, dass ich am Flughafen von Paphos auf Zypern von einem freundlichen Fahrer abgeholt wurde, dessen Name sich vom griechischen Wort für Liebe ableitet. Zum Verständnis: Ich kam an den Geburtsort der Aphrodite, um über die sagenumwobene Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit zu recherchieren. Um rauszufinden, was hier Mythos ist, was Alltag und vor allem, ob der Liebeszauber der Göttin noch immer spürbar ist. Als Agapios auf der Fahrt sagte, dass man ihn auch Mr. Love nennen kann, musste ich schmunzeln und blickte in den Himmel. Es klingt erfunden, aber diese eine Wolke, die über mir schwebte, sah aus wie ein Herz. In den ersten Minuten auf dieser Insel, die wie kaum eine andere mit Romantik verbunden ist, spürte ich sie also bereits schon, diese ganz besondere Magie.Ich folgte der Einladung der Fremdenverkehrszentrale Zypern und der Fluggesellschaft Germania , um mich auf der drittgrößten Mittelmeerinsel auf die Spuren der Aphrodite zu begeben. Ich erinnerte mich dunkel, was ich im Lateinunterricht über die griechische Mythologie gelernt habe: Schon Homer hatte im 8. Jahrhundert vor Christus die besondere Verbindung Zyperns zu der weiblichen Gottheit erwähnt. Der Hauptschauplatz war in der Geschichte eben diese Region um Paphos, die auch heute noch von Aphrodites Geist dank der Ausgrabungen, Mosaiken und Museen lebt.Als ich in ihrem Geburtsort Petra tou Romiou ankam, war ich schon mittendrin in der fesselnden Geschichte: Der Legende nach entstieg Aprodite hier den Wellen. Ihres Namens nach ist sie die Schaumgeborene. Über ihre Zeugung scheiden sich allerdings bis heute die Geister, doch der gängigsten Erzählung nach, entstand Queen A aus der Verbindung aus dem Blut, dem abgetrennten Geschlechtsteil ihres Vaters und dem Schaum des Meeres: Kronos kastrierte seinen Vater Uranos nämlich mit einer Sichel. An der Stelle, an der das göttliche Glied ins Meer fiel, an der Stelle tauchte Aprodite auf. Und genau dort, wo diese schöne Frau aus dem Schaum der Wogen kam, ragt heute ein Felsen aus dem Wasser.