Du hast deine Karriere im Netz gestartet. Was gefällt dir am meisten an der Arbeit im und mit dem Internet – und was magst du überhaupt nicht?

Zum einen bin ich an einen Großteil meiner früheren Jobs durch Leute gekommen bin, die mich im Internet entdeckt haben. Ich habe zudem etliche Freunde über das Netz gewonnen und auch viel Inspiration in der Online-Community gefunden. Für mich war es großartig meine Kreativität im und mit dem Internet zu entwickeln. Aber noch vor ein paar Jahren war das Internet ein ganz anderer Ort.