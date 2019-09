6. Abstoßende Dinge passieren in Flugzeugen ständig.

Leben passiert — und aus irgendeinem Grund scheint es in Flugzeugen intensiver zu passieren. Schieb es auf die Höhe, aber Leute tendieren dazu, verrückte Dinge zu tun, wenn sie fliegen. Sie haben Sex (einschließlich oft mit sich selbst); sie trinken billigen Chardonnay auf einem Flug nach Fort Lauderdale um 6 Uhr morgens und kotzen alles voll (tatsächlich sind die Sitze die am meisten ausgetauschten Vorrichtungen in Flugzeugen). Und Menschen beißen inmitten eines Flugs öfter ins Gras, als man meinen könnte (meist sind es ältere Leute mit Herzleiden). Wenn jemand auf dem Flug stirbt, wird ein Flugzeug oft in die nächste Stadt umgeleitet, aber manchmal schwinden Menschen so leise dahin, dass niemand es bemerkt, bis sie nach der Landung nicht von ihren Sitzen aufstehen. Gespenstisch.