Airbnb macht zur Berlin Fashion Week gemeinsame Sache mit Marina Hoermanseder

Vor gut einem Jahr launchte Airbnb "Experiences" in Berlin. Als einzige Stadt in Deutschland wird in der Hauptstadt nun auch über das Home-Sharing hinaus die volle "Experience" geboten: Ortsansässige, ob wahre Locals oder Zugezogene, können in diesem neuesten Segment der internationalen Sharing-Plattform für Privatunterkünfte Durchreisenden und Interessierten die Stadt zeigen. Ob während einer themenspezifischen Tour durch die ganze City oder doch die lokale Kieztour durch den eigenen Bezirk, jede Führung hat einen thematischen Schwerpunkt und soll die kleinen Ecken, Kanten und Nischen einer jeden Stadt aus den Augen der echten Locals beleuchten. Wenn Millennials nämlich eins nicht wollen beim Reisen, dann ist es als waschechter Touri aufzufallen. Nein, Millennials wollen nahtlos in den Kosmos ihres Reiseziels eintauchen. Klaus Raab beschrieb die Airbnb Experiences auf Zeit Online sehr schön als „Reisen in die eigene Peergroup für Fortgeschrittene der Globalisierung“.