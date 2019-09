7 Beauty-Adventskalender, die 102 Tage vor Weihnachten noch nicht ausverkauft sind

Und da hast du dir noch nicht mal ausgemalt, was sich hinter dem ersten Türchen verstecken könnte. Die beliebtesten Adventskalender, die oft mit begehrten Beauty-Produkten aufwarten, sind meist schon lange vorm 1. November ausverkauft. Kein Wunder, immerhin bieten sie dir nicht nur was Süßes, sondern lassen dich in Probe- oder Originalgröße einen Schönmacher erleben. Die Adventskalender von Kiehl's, Rituals, Essence und anderen Kosmetikmarken lassen dich 2018 im Dezember jeden Morgen so aufwachen, als wärst du wieder sechseinhalb Jahre alt und morgen endlich Heiligabend. Die Überraschungen hinter den Türchen der Beauty-Adventskalender 2018 reichen von Cremes über Lippenstifte bis hin zu Miniparfums. Kurz vor Weihnachten macht es eben fast am meisten Spaß sich wieder wie ein Kind zu freuen. Egal, ob mit oder ohne Adventskalender.