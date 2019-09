Abenteuer non-stop: Diese Österreicherin hat den vielleicht coolsten Job der Welt

Um die Welt reisen, mal auf Südsee-Inseln leben, mal in den angesagtesten Skiorten der USA, jeden Tag Sport treiben, an der frischen Luft sein, surfen, Abenteuer am laufenden Band erleben – wer will das nicht? Martina Wegscheider lebt diesen Traum und der Instagram-Feed der jungen Österreicherin (@theunicornphysio) lässt einen vor Neid erblassen. All das macht sie aber nicht nur 'just for fun', sondern ihr Job ermöglicht es ihr. Obwohl dieser erstmal stinknormal klingt, ist ihre Geschichte außergewöhnlich: Sie ist Physiotherapeutin für Profisportler!