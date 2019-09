Facebook und Instagram überschwemmen einen gerade wieder mit Bildern von Bekannten, die im Pool oder am See liegen oder abgefahrene Frozen-Yoghurt-Kreationen genießen und von überteuerten bunten Handtüchern auf denen Yogaposen im Sonnenuntergang geübt werden. Wirklich traumhaft. Nur nicht, wenn man währenddessen lernen oder arbeiten muss und die einzige Abkühlung die Bibliothek oder das klimatisierte Großraumbüro ist. Für all die Fleißigen, die diesen Sommer durcharbeiten, haben wir die coolsten Co Working Spaces, erholsamsten Cafés und schönstenTerrassen zusammengesucht, bei denen man die Uhrzeit im Sonnenschein gerne mal vergisst und dem Nachmittagstief mit einem leckeren Eiskaffee entkommen kann. In diesen Outdoor Workingspaces lässt sich übrigens auch wunderbar der nächste Urlaub buchen, dann fällt das Arbeiten diesen Sommer gleich noch viel leichter.