Zückt eure Stifte und legt die Wunschlisten bereit! Aktuell kündigen sich nämlich drei neue It Girl-Kollektionen an, die ihr euch unbedingt in euren Terminkalender eintragen müsst. Wir stellen euch die neuen Linien der fantastisch gekleideten Damen aus der Mode- und Onlinewelt vor und verraten, wann ihr euch den Wecker stellen müsst, um pünktlich bei den schicken Schmankerln zuzuschlagen.Auf diese News haben wir besonders sehnsüchtig gewartet. Immerhin hat Model/Moderatorin/Djane Chung alles getan, um einen Spannungsbogen aufzubauen. Man denke nur an die Alexa Bag von Mulberry, an ihre Kollektionen für Ag Jeans und zuletzt an ihre Kollaboration mit Marks & Spencer. Sogar im Beautybereich hat das Stilvorbild uns mit ihrem eigenen Eyeliner und Nagellack verführt. Nun kündigt sie endlich ihr eigenes Brand an, das auf den bescheidenen Namen Alexachung hören wird. Gegenüber Business of Fashion sagt sie:„Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt darauf vorbereitet bin. Wäre es früher gewesen, dann wäre ich entweder nicht verantwortungsbewusst genug gewesen oder ich wäre nicht bereit gewesen für so einen Kraftakt. Ich wollte die Freiheit haben, meine eigene Welt zu gestalten, ohne mich an die Vorstellungen eines anderen Brands halten zu müssen."