28 Tipps, die deinen Tag so viel einfacher machen

Ich bin leicht besessen von jeder Liste, die mir sagt, wie ich meine Produktivität erhöhe. Ich denke nicht, dass jemand bestreiten würde, dass ich eine harte Arbeiterin bin, aber ich gebe auch gerne zu, dass ich eine fürchterliche Aufschieberin bin. Um irgendetwas zu erledigen, brauche ich eine Deadline und es ist meistens besser, wenn jemand anders sie bestimmt und / oder abhängig davon ist, dass ich die erforderliche Aufgabe beende. Kollegen möchte man schließlich niemals hängen lassen.



Ich bin auch nicht konstant in meiner Produktivität. An manchen Tagen ziehe ich es einfach durch und es gibt wenig, das nicht von meiner To-do-Liste gestrichen wird. An anderen Tagen ist es nahezu unmöglich, irgendetwas zu erledigen. Ich habe zu viele Dinge eingeplant oder werde von der Recherche eingesaugt oder kämpfe mit einer schweren Schreibblockade — und schiebe eine Story auf, indem ich den Tag damit verbringe, E-Mails zu beantworten.



Aber jeden Montag denke ich, dass dies ganz bestimmt die Woche sein wird, in der ich endlich vollkommen produktiv sein und meine To-do-Liste wie ein Champion abarbeiten werde. Und erzähle dann meinem Mann unvermeidlich an jedem Freitag, dass ich über das Wochenende ein paar Stunden Arbeit einlegen muss, um aufzuholen.



Unnötig zu sagen, dass es ein wenig abschreckend war, eine Liste von Produktivitätstipps zusammenzustellen, da ich keine Expertin darin bin. Aber ich glaube an To-Do-Listen und das ist hoffentlich genug. Es gibt einige wenige Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie niemals tun werde, egal, wie produktiv sie mich machen könnten. Ich werde die Mahlzeiten einer Woche nicht im Voraus planen. Ich werde meinen Kleiderschrank nicht auf nur ein paar Uniformteile verkleinern, die ich jeden Tag trage. Ich kann meine E-Mails nicht nur ein Mal am Tag checken und ich denke, dass das Konzept des Querlesens einfach dumm ist. Und ich bin abgeneigt, jedem zu sagen, „Montag am Sonntagabend zu planen.“ Ich bin ziemlich offen bezüglich meiner Workaholic-Tendenzen, aber es muss Zeiten geben, in denen ich nicht auf meine To-do-Listen fokussiert bin. Für mich sind das Sonntagabende, die reserviert sind, um mit meinem Mann abzuhängen und an denen ich versuche, mich nicht auf alles zu fixieren, was am kommenden Montag erledigt werden muss.



Ich denke, das größte Plus besteht darin, von dieser Liste auszuwählen und zu übernehmen, was am besten für dich funktioniert — und dann beständig darin zu werden, diese Gewohnheiten einzuhalten. Jeder Arbeitsplatz ist anders, weshalb das, was bei mir funktioniert, vielleicht bei dir nicht klappt. Und bring dich nicht um, wenn du einen weniger produktiven Tag hast. Ich habe drei Anläufe gebraucht, nur um diese Geschichte anzufangen, und hätte sie vielleicht nicht zu Ende gebracht, wenn mir nicht die Deadline im Nacken gesessen hätte.



Als ich mich endlich hinsetzte, um zu schreiben, wendete ich viele dieser Tricks an, die mir geholfen haben, die Aufgabe zu erledigen. Und, voilà! Es war nicht einfach, aber es bestätigte nochmals, dass ich produktiv sein kann, wenn ich mich gedanklich darauf eingestellt habe. Trotzdem arbeite ich immer noch an meiner Aufschieberitis. Der Schlüssel: Ein Schritt nach dem anderen!