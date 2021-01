Wir wissen, was die Biene am Ende von Bridgerton bedeutet

In der ersten Staffel von Bridgerton gibt es einen versteckten Charakter. Nein, wir meinen nicht Lady Whistledown (deren Identität schließlich im Staffelfinale enthüllt wurde!) – sondern die Biene, die in der letzten Szene auf dem Fensterbrett landet, während Daphne gerade ihr erstes Kind mit Simon zur Welt bringt. Wer die Serie besonders aufmerksam verfolgt hat, wird den kleinen geflügelten Kerl auch in vorherigen Szenen schon bemerkt haben. Dabei ist die Biene nicht einfach nur eine süße Szenendekoration, sondern tatsächlich ein Easter Egg – ein Hinweis darauf, was in der zweiten Staffel von Bridgerton passieren dürfte.