Netflix’ Die Gehörlosen-Uni zeigt: Wir haben keine Ahnung vom Taubsein

Die Gehörlosen-Uni entmystifiziert eine häufig missverstandene Community . Jede der 20-minütigen Folgen widmet sich rund einem Dutzend Studierenden und zeigt sie uns beim Lästern, Lernen und Flirten. Langweilig wird das nie, hat doch jede*r von ihnen eine ganz eigene Geschichte: Dalton legt sein Hörgerät ab, um seine Gehörlosigkeit und das damit einhergehende Leben für sich zu akzeptieren; sein Kumpel Rodney hingegen will auf sein Cochlear-Implantat nicht verzichten, weil er sonst „überhaupt nichts hört“. Renate zelebriert ihre Bisexualität, indem sie bei Poetry Slams mittels Zeichensprache Gedichte vorträgt. DQ und Rodney haben ihre weißen Nachbar*innen satt, die sie anstarren, als hätten sie noch nie zwei Schwarze Männer gesehen, die sich in Zeichensprache unterhalten. In jeder anderen Serie hätten uns diese zahlreichen Handlungen vielleicht verwirrt oder es womöglich gar nicht erst in ein solches Format geschafft. Und natürlich kann es chaotisch wirken, als Zuschauer*in mit so vielen Studierenden und ihren unterschiedlichen Leben bombardiert zu werden. Aber diese Verwirrung ist wichtig – zeigt sie doch, dass taube Menschen und ihre Erfahrungen individueller kaum sein könnten. An der Gallaudet vermischen sich diese zahlreichen Perspektiven; manchmal kollidieren sie auch.