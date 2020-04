Jenner zeigte ihren Fans in den sozialen Medien kürzlich ihren Look während der Selbst-Isolation und der sieht unseren sehr ähnlich: ungeschminkt, keine Perücke oder Extensions und ein kuscheliger Pyjama . Ein großer Kontrast zu dem Glam, für den sie ja normalerweise bekannt ist. „Den ganzen Tag in Avocado-Pyjamas“, schrieb sie in ihrer Insta-Story.