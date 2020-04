Tiger King: Das skurrile Leben von Joe Exotic

Tiger King erzählt in sieben Teilen über das florierende Geschäft der Wildkatzenzucht in den Vereinigten Staaten. Dabei werden vor allem zwei Personen in den Fokus gestellt: Joe Exotic, ein Wildkatzensammler und Zoo-Besitzer, und seine Erzfeindin Carole Baskin, Gründerin eines Tierparks, der als “Rescue Center“ für diese wilden Tiere fungieren soll. Während Exotic die Tiere für Profit in Gefangenschaft hält, versucht Baskin die Wildkatzen aus Händen wie seinen zu befreien. Das die beiden in nächster Zukunft keine Freund*innen werden , sollte uns allen also klar sein. Aber, anstatt die Dinge mit rechtsstaatlichen Mitteln zu regeln, hat Exotic wohl versucht, Baskin (die angeblich ihren Ex-Mann an ihre Löwen verfüttert hat) ermorden zu lassen. Aber dazu komm ich später noch.