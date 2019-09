DirtyThirty: Unglücklich im Job? Es ist nie zu spät für einen Neuanfang!

Aufgepasst bei der Berufswahl, sagte schon meine Großmutter. Und irgendwie entscheidet man dann doch aus recht banalen Gründen. Studiert lieber in der Heimatstadt, weil die erste große Liebe auch dort wohnt. Macht lieber Anglistik statt Japanologie, weil man sich nicht minimum drei Jahre lang in den Allerwertesten treten will, um dann doch nur eine 3,0 zu schreiben. Nimmt die Uni, die am nächsten liegt, damit man Miete spart. Oder geht dann doch an die gleiche FH wie die beste Freundin aus dem Abi. Und dann liegt das Studium hinter einem und man tritt den ersten Job an. Dann den zweiten. Und irgendwie macht einen der so gar nicht glücklich. Damit meine ich nicht die Situation, in der der Chef ein Arsch ist und das Arbeitsrecht mit Füßen tritt. Die Kollegen ihren Workload auch noch auf deine Schultern laden oder die Bezahlung und das Betriebsklima einfach ein Graus sind. Das lernt wohl jeder mal kennen im Laufe seiner Karriere. Denn dann sind es die Umstände, die nicht stimmen, aber der Beruf, der macht vielleicht trotzdem Spaß – und es ist einfach nur ein Wechsel einen anderen Betrieb nötig. Was aber wenn man merkt, das ist eigentlich gar nicht meine Welt. Ich möchte was anderes machen? Wenn man denkt: Woah, mein eigener Laden, das wärs. Endlich mal im Ausland arbeiten. Oder einfach ganz die Branche wechseln. Ich sag euch was: Tut es! Nicht überstürzt, nicht ohne Plan B, nicht einfach weil euch jemand oder etwas im Job auf die Nerven geht. Sondern wenn ihr merkt, das ist einfach nichts für mich und ich will etwas ganz anderes.

Eine liebe Freundin von mir arbeitet im sozialen Bereich. Das macht sie toll, denn sie tut es gewissenhaft, verlässlich und mit Herz. In Wirklichkeit schlägt ihr großes Herz aber für andere Dinge. Für Medien, Kommunikation, für Bilder. Für Instagram und Facebook und dem was dahinter steht. Hört sich vielleicht banal an – weil hey das ist ja nur Social Media, aber sie hat eine Kreativität in sich, die in ihrem aktuellen Beruf einfach keinen Ausdruck findet. Sie hat das schon ein paar Jahre im Gefühl gehabt und wagt jetzt mit Überschreiten der 30 einen Neustart.Weil sie merkt, sie wird so nicht glücklich. Und mit 30 ist das Leben ja nun mal eigentlich gerade so richtig toll – da sollte auch der Job passen.