Im PETA-Film heißt es: „Hemmungslose Tierquälerei ist in der Mohairindustrie an der Tagesordnung, ganz egal, was die Produzenten selbst oder die Einzelhändler sagen, um das zu vertuschen. Den Angoarziegen wird unsagbares Leid zuteil und sie sterben extrem schmerzhafte, entsetzliche Tode.“ Die Tierrechtsorganisation hält Konsumenten dazu an, beim Shopping immer das Etikett in der Kleidung zu überprüfen, bevor sie etwas kaufen. „Falls das Teil Mohair enthält, sollte man es nicht kaufen.“ Was den Sinneswandel so vieler Marken angeht, sagt Yvonne Taylor von PETA in einem Statement: „Diese Modeketten haben erkannt, dass kein Pullover oder Schal dieser Welt das Blut, die Angst und die markerschütternden Schreie zarter Babyziegen rechtfertigt. Und das sollten alle anderen auch.“